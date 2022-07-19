Son dakika haber | Şanlıurfa'daki darbe girişimi davasında 15 sanık hakkındaki cezalara onama - Son Dakika
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Son dakika haber | Şanlıurfa'daki darbe girişimi davasında 15 sanık hakkındaki cezalara onama

19.07.2022 21:01
Son dakika haber | Şanlıurfa'daki darbe girişimi davasında 15 sanık hakkındaki cezalara onama

Son dakika haberler: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 43 sanıklı davada eski tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 43 sanıklı davada eski tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini onadı.

Daire, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında 26 Şubat 2019'da verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, tugayın eski komutanı eski tuğgeneral Metin Alpcan ile diğer sanıklar Necat Gör, Mehmet Ali Kılıç, Celil Kuş, Yüksel Can ve Murat Veysel Özdelice'ye "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanması kararlaştırıldı.

Darbe girişimine "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları belirtilen ve 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilen sanıklar Muharrem Ertuğ Aygülteli, Esat Öztürk, Halil Haskan ve Selim Tiftik'in cezaları da onandı.

Daire, yerel mahkemece FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Cumhur Cansever ile aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilen Recep Gürbüz, Hakan Sarıcan, Ertan Dikici ve Ekrem Güneş'in cezalarının da onanmasına hükmetti.

Yerel mahkemenin sanıklar Ajdan Avcı, Aydın Yiğit, Erdem Yurtoğulları, Mehmet Coşan, Nurullah Kaya, Mehmet Kömür, Ercan Yılmazer, Uğur Leblebici, Yunus Emre Soysal, Derya Özkurt, Ömer Yavuz, Ramazan Kaytan, İsa Yıldırım, Uysal Yılmaz, Aziz Koşar ve Erhan Dağaşan hakkındaki beraat hükümleri de daire tarafından hukuka uygun bulundu.

Bozma kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hakkında mahkumiyet ve beraat hükmü verilen 12 sanık hakkındaki kararların ise bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında, bu sanıklardan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık Fatih Helvacıoğlu'nun asli fail olarak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"; "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapse mahkum edilen sanıklar Abdullah Bektaş, Ahmet Bardakçı, Talip Aktoprak ve Necmi Caba'nın ise "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım"dan mahkum edilmeleri gerektiği ifade edildi.

FETÖ kapsamında 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Ramazan Akar'ın etkin pişmanlık kapsamında verilen cezasında daha fazla indirim yapılması gerektiğini belirten daire, beraatine karar verilen sanıklardan Ünsal Yeşilnar ve Osman Erhan Ergün hakkındaki hükmü, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten; sanıklar Seçkin Şeker, Bahadır Aydın ve Emre Çelik'in ise aynı suça yardımdan cezalandırılmaları gerektiğinden bahisle bozdu.

Sanık hakkı Hakkı Sözen hakkındaki hüküm ise eksik araştırmayla karar verildiği için bozuldu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şanlıurfa'daki darbe girişimi davasında 15 sanık hakkındaki cezalara onama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Şanlıurfa'daki darbe girişimi davasında 15 sanık hakkındaki cezalara onama - Son Dakika
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