Son dakika haber | Şanlıurfa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.



Edinilen bilgiye göre kaza, dün Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 33 AS 008 plakalı otomobil ile 01 UAA 08 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan, Murat T. ve Şerif Turgut yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Şerif Turgut hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavisi devam edilen 15 yaşındaki Murat Turgut da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA