Son dakika haber: Şanlıurfa'daki orman yangını büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Şanlıurfa - Adıyaman karayolundaki otluk alanda çıkan yangın, Atatürk Ormanı'na sıçradı. Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgede bir kilometrelik alanda 30'dan fazla ağaç yanarak kül oldu. - ŞANLIURFA