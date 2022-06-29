ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika