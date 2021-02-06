Son dakika: Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuğu zabıta ekipleri buldu - Son Dakika

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Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk zabıta ekiplerince bulundu.

Merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde yaşları 4 ile 6 arasındaki akraba olan Suriye uyruklu 6 çocuğun kaybolduğunu fark eden aileleri durumu polise bildirdi.

Mahallede görev yapan Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, çocukların otobüs durağında olduğunu tespit etti.

Ekipler, soğuktan etkilenen çocukları zabıta karakoluna götürerek bisküvi, kek ve meyve suyu ikram etti.

Zabıta ekipleri, çocukları polis karakoluna götürülerek ailelerine teslim etti.

Çocuklarına kavuşan aileler, zabıta ekiplerine teşekkür etti.