Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 29 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Üç aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda, mağdurlarda "kimlik bilgilerinin terör örgütleri FETÖ veya PKK'nın eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturmak suretiyle iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 Kasım'da Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u gözaltına alınmıştı.