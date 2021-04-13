Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - "Peygamberler şehri" bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak - Son Dakika

Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - "Peygamberler şehri" bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak

13.04.2021 11:15

Son dakika haberleri: İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa, on bir ayın sultanı ramazanda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ağırlayacak.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa, on bir ayın sultanı ramazanda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ağırlayacak.

Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle dikkati çekiyor.

Özellikle kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl Yerleşkesi ise en fazla ilgiyi çeken mekanlar arasında yer alıyor.

Salgın öncesinde çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan recep, şaban ve ramazan aylarında yine ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de kentte en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

"Camiye gelirken seccadenizi ve Kur'an-ı Kerim'lerinizi getirin"

İl Müftüsü Mehmet Taştan, AA muhabirine, ramazan ayıyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bu sene salgından dolayı hareket alanlarının biraz sınırlı olduğunu ama buna rağmen ramazanı güzel geçirmenin gayreti içinde olacaklarını ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki 2 bin 100 camimizde tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilirler. İnşallah camilerimizde mukabelelerimiz de okunacak. Ramazan öncesi özelikle belediyelerle ve kurumlarla görüşmelerimiz oldu. Bu kapsamda belediyelerimiz tüm camilerimizde genel bir temizlik yaptı. Bu konuda elhamdülillah bir sıkıntı yok. Şanlıurfa Müftülüğü olarak aldığımız tedbirler kapsamında vatandaşlarımızdan camiye namaz kılmak için geldiklerinde mutlaka kendi seccadelerini getirmelerini istiyoruz. Yine camilerde mukabele takip etmek isteyen vatandaşlarımız da evlerinden kendi Kur'an-ı Kerim'lerini getirsin."

"Endişeye mahal yok"

Geçen yıl yaklaşık 2,5 ay camilerde namaz kılınamadığını anımsatan Taştan, bu ramazanda ise 5 vakit camilerin açık olacağını dile getirdi.

Teravihin camide cemaat ile kılınamayacak olmasının ise burukluğunu yaşadıklarını aktaran Taştan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül isterdi ki teravihleri camilerde cemaat olarak kılalım ama bunlar da bir sınavdır. Bu sınavlardan başarıyla çıkmanın yolu devletimizin koyduğu temizlik kurallarına uymaktır. Teravih konusunda üzgünüz ama devletimiz bu kuralları boşuna koymuyor, öncelik hayatımızdır. Özellikle ziyaretlerin yoğun olduğu Balıklıgöl Yerleşkesi, Valilik koordinesinde. Balıklıgöl çevresinde yeteri kadar denetçi olacak, insanları uyaracak, maskesi olmayana maske dağıtacak ve sürekli beraberlerinde dezenfektan bulunacak. Bu konuda gerekli tedbirler alınmıştır, inşallah endişeye mahal yok."

Mukabele geleneğinin hem camilerde hem yerel televizyon ve radyoların yayınlarıyla yapılacağını dile getiren Taştan, "Camilerimizde ve kentte yayın yapan televizyonlar ve radyolarda mukabeleler okunacak. Şanlıurfa inanç turizminin olduğu bir şehir ve tabii ki çevre illerden ziyaretler de devam edecek ama vatandaşlardan istirhamımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır." diye konuştu.

Taştan, iftar ve sahur saatine özellikle dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunarak, ezan okunurken saatlere bakarak dikkatli olunmasını ve herhangi bir yanılgıya düşülmemesini istedi.

Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Peygamberler şehri bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak
Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Peygamberler şehri bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak
Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Peygamberler şehri bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak
Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Peygamberler şehri bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak

Balıklıgöl Yerleşkesi, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ŞANLIURFA - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - 'Peygamberler şehri' bu ramazan konuklarını Kovid-19 tedbirleriyle ağırlayacak - Son Dakika


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