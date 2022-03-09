Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2)

09.03.2022 18:18

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2)
Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2)
Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2)

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Polis Memuru, Şanlıurfa, Orta Doğu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ŞANLIURFA - Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı (2) - Son Dakika
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