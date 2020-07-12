Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama - Son Dakika

Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kavgada 21 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama

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Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kavgada 21 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği bu gün Birecik ilçesine bağlı Asman kırsal Mahallesinde yaşanan silahlı kavga ile ilgili açıklama yaptı . Valiliğin açıklamasında ölü sayısının 2 olduğu ifade edildi. 5 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 21 kişinin de gözaltına alındığı, güvenlik güçlerinin kavgada kullanılan 5 tane kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ile 2 av tüfeğinin ele geçirildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında, " İlimiz Birecik İlçesine bağlı Kural kırsal mahallesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında 12.07.2020 günü saat 15: 00 sularında başlayan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir.

Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

Olayın geçmişi

İddiaya göre bir hafta önce nişanlı çift arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan ve ailelerin de karışmasıyla 4 kişinin yaralandığı kavga bu gün yeniden alevlendi . Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Uysal ile ismi öğrenilemeyen bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada bazı evlerin de ateşe verildiği belirtildi. Mahalleye girişve çıkışların kapatıldığı kavgayı güvenlik güçleri uzun süren çabaların ardından kontrol altına aldı.

Şanlıurfa, Birecik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama - Son Dakika
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