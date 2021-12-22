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Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi - Son Dakika

Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi

22.12.2021 09:54
Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri, Halfeti'de sergilendi.

Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri, Halfeti'de sergilendi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Halfeti Meslek Yüksekokulu'unda (MYO) düzenlenen etkinlikte, Halfeti MYO ve Toros Üniversitesi MYO Aşçılık Programlarında eğitim gören öğrenciler ve akademisyen, şefler öncülüğünde yöresel yemekler yaptı.

Halfeti MYO öğrencileri Şanlıurfa'ya özgü çiğ köfte, içli köfte, mercimek köftesi, patlıcan kebabı, soğan kebabı ve şıllık tatlısının da aralarında bulunduğu yemekler, Toros Üniversitesi MYO öğrencileri de Mersin' özgü humus, tantuni, sıkma, gözleme, batırık, cezerye ve kerebiç tatlısı gibi yemekleri sergiledi.

Mersin'den gelen şefler Ahmet Savaş ve Salih Sancar, öğrencilere çeşitli yemeklerin hazırlanışını gösterdi.

Halfeti MYO Müdürü Mehmet Fatih Kayran, Toros Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle sağlanan üniversiteler arası iş birliklerinin ve mutfak buluşmalarının öğrencilerin gelişimine büyük katkı sunduğunu kaydeden Kayran, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe HRÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU ile Halfeti Halk Eğitim Müdürü Sabahattin Korkmaz, Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akan Akmeşe de katıldı.

Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi
Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi
Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi
Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi
Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi

Toros Dağları, Şanlıurfa, Halfeti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa ve Mersin'in yöresel yemekleri Halfeti'de sergilendi - Son Dakika
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