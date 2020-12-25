Son dakika haber: Şanlıurfa'ya 3 yenidoğan acil yardım ambulansı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğum oranının yüksek olduğu Şanlıurfa'ya Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yenidoğan acil yardım ambulansı gönderildi.

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu