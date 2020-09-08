Son dakika haber... Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı - BURSA - Son Dakika

Son dakika haber... Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp, rüşvet istediği öne sürülen gazeteci tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp, rüşvet istediği öne sürülen gazeteci tutuklandı.

İl merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan Necmi İ, emniyetteki işlemlerinin ardından İznik Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

İznik'te yaşayan iş adamı İ.S'yi arayıp, ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istediği iddia edilen Necmi İ, dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber... Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı - BURSA

Rüşvet, yerel, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı - BURSA - Son Dakika

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