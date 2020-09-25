Kablo hırsızlığında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Merkeze bağlı Çukurören köyünde önceki gün meydana gelen olayda, şantiye sahasından bin 600 metre enerji nakil kablosunun çalındı. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, iki aracı tespit etti. Yapılan çalışma sonucu S.D., H.G., Ö.B., A.D. ve S.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D., H.G., Ö.B., A.D. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:12 - Kaynak: DHA
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