ADANA'da daha önce yerel medyada çalışan, 17 yıldır da itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç (46), iş yerinde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda meydana geldi. İtfaiye eri Mustafa Kılınç, gece nöbeti için santrale geldi. Gece boyunca çalışan Kılınç, ihbarları düzenli bir şekilde meslektaşlarına aktardı. İddiaya göre, çalışma arkadaşları sabaha karşı Kılınç'ı aradı ama ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri, Kılınç'ın nöbet yerinde hareketsiz halde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla santrale gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kılınç'ın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılınç'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Geçmiş yıllarda bazı televizyon kanallarında kameramanlık yapan Kılınç'ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı, tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adana'da santralde nöbet tuttuğu sırada, sabaha karşı kalp krizi geçirip hayatını kaybeden itfaiye eri Mustafa Kılınç için meslektaşları tarafından cenaze töreni düzenlendi. İtfaiye erinin görev yaptığı ve aynı zamanda hayatını kaybettiği Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı avlusunda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Kılınç'ın ailesi ve çok sayıda iş arkadaşı katıldı. Törende konuşan Karalar, görev başında hayatını kaybeden Kılınç'ın şehitlik mertebesine ulaştığını ve itfaiye şehitleri için ayrılan özel bir şehitliğe defnedileceğini söyledi. Yakınları, uzun süre Kılınç'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından itfaiye erinin cenazesi konvoyla Kabasakal Mezarlığı'na götürülüp burada defnedildi.