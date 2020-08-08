Son dakika haber... SAPAĞI KAÇIRAN SÜRÜCÜ, ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BARİYERLERE ÇARPTI 3 YARALI
Son dakika gelişmesine göre SAPAĞI KAÇIRAN SÜRÜCÜ, ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BARİYERLERE ÇARPTI 3 YARALI Üsküdar'da sürücüsünün sapağı kaçırdığı hafif ticari araç önce arkasındaki otomobile ardından bariyerlere çarptı.
SAPAĞI KAÇIRAN SÜRÜCÜ, ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BARİYERLERE ÇARPTI 3 YARALI
Üsküdar'da sürücüsünün sapağı kaçırdığı hafif ticari araç önce arkasındaki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, 00.30 sıralarında Ünalan Mahallesi D100 Karayolu Edirne istikameti Uzunçayır Metrobüs Durağı yanında meydana geldi. Osman T., 34 PY 5273 plakalı hafif ticari aracıyla sapağı kaçırınca aniden dönmek istedi. Bu sırada önce arkasından gelen 34 CZL 772 plakalı otomobile çarptı sonra da yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye erleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametinde yoğunlaşan trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü verildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yapan Osman T.'nin arkadaşı İlker Karaçelik, Biz beraberdik. Eve gideceğim dedi, aracı aldı çıktı. Telefonlara cevap vermiyordu. Biz de taksiye bindik geldik. Kazayı gördük şeklinde konuştu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 02:08
Kaynak: DHA
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