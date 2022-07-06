Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

06.07.2022 14:30

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

İş insanı Erdal A'nın da aralarında olduğu diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayın geçmişi

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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