Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

25.03.2022 10:00
Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedi ile yaralıları olay yerine gelen AFAD ekipleri çıkardı.

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzeri Bayramgazi rampası yakınlarında sabah karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir B., idaresindeki 11 AAG 579 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, polis, 112 Acil servis ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza Baytar (26) isimli şahsın öldüğünü belirlerken, sürücü Kadir B., ile Servet E., isimli şahsın ise yaralı olduğunu tespit etti. Ardından AFAD ekipleri yaralıları ve kazada ölen Baytar'ın cansız bedenini sıkıştıkları yerlerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası yaralılar ve ceset çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, Baytar'ın cansız bedeni ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Karahisar, Kaza, AFAD, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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