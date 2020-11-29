Son dakika haber... Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rüştü Özboğa yönetimindeki 57 AAF 475 plakalı otomobil, Abana-Çatalzeytin kara yolu Kuğu köyü yakınlarında devrildi. Araçta bulunan Ramazan Özbağa (27), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Fadime, Gamze ve Elmira Özboğa ambulanslarla Çatalzeytin, Abana ve İnebolu Devlet hastanelerine kaldırıldı.