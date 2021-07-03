Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.

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