Malatya'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.
Kaza, Malatya- Kayseri kara yolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Ali Uğur (31) idaresindeki 44 ABR 810 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Motosiklet sürücüsü Uğur, kaza yerinde ağır yaralandı. 112 Sağlık ambulansıyla önce İlçe Devlet Hastanesi, sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uğur, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MALATYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika