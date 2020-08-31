Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek yeni eğitim-öğretim yılı başladı.
Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesinde program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, temsili olarak ilk ders zili çaldı.
Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden öğretmenler zilin çalmasıyla sınıflara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Saray'da uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı - Son Dakika