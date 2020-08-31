Son dakika haber... Saray'da uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden öğretmenler zilin çalmasıyla sınıflara geçti.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, temsili olarak ilk ders zili çaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

Van 'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

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