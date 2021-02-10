Son dakika haber | Sarıgöl'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye ceza
10.02.2021 18:13
Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye para cezası uygulandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye para cezası uygulandı.
İlçede salgın tedbirlerini denetleyen jandarma ekipleri, muhtelif mahallelerde kısıtlama saatlerinde sokağa çıktığı tespit edilen 88 kişiye toplam 277 bin 200 lira ceza uyguladı.
Trafik kontrollerinde ise hem trafik hem de kısıtlama yönünden ihlallerde bulunduğu belirlenen 53 sürücüye 29 bin 675 lira para cezası verildi, 15 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün de ehliyetine el kondu.
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