Son dakika haber... Sarıgöl'de traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından kestane topladıktan sonra evine gelen Ahmet Saçan'ın (70) yönetimindeki traktör alanın meyilli olması nedeniyle devrildi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Saçan, 112 Sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA