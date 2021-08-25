Son dakika haber... Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen uygulama noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, İ.Ç.A, A.A. ve D.U'nun üst aramalarında, ayrı ayrı olmak üzere toplam 4,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.