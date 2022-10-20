Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik de tatbikatın gerçeği aratmadığını belirterek, tatbikatta görev alan tüm hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sarıgöl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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