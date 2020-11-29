Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi - Son Dakika

Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi

29.11.2020 23:34

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlamada eksi 10 derecede görev yapan polislere vatandaşlar tatlı ikram etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlamada eksi 10 derecede görev yapan polislere vatandaşlar tatlı ikram etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dün başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Eksi 10 derece soğukta yapılan denetimlerde polis vatandaşları uyardı. Polisin uyarısıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Saat 20.00'de başlayan kısıtlama öncesinde iş yerleri tek tek kapanırken, vatandaşlar ise cezai işlem görmemek için evlerine gitmeye başladı. Saat 20.00'de yasağın başlamasıyla birlikte kentin işlek caddelerinde polis ekipleri görevlendirildi. Vatandaşları alınan kararlar ve kısıtlama hakkında bilgilendiren polis, soğuk havaya aldırış etmeden görev yaptı. Polislerin soğuk havada görev yaptıklarını gören vatandaş polislere tatlı ikram etti.

Polislerin soğuk havada görevlerini yaptıklarını gördüğünü ve tatlı ikram ettiğini söyleyen Metehan Gündüz, "Ülkemizde uygulanan korona virüs tedbirlerinden dolayı yasak öncesi emniyet teşkilatımıza tatlı ikramında bulunduk. Sarıkamış soğuk bir memleket polislerimiz bizim için fedakarlık gösteriyorlar bizlerde onlar için ne yapsak az olur yasak başlamadan önce Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimize tatlı ikramında bulunduk" dedi.

Kars'ta saat 20.00'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde sadece paket servisi yapan restoran çalışanları ile belediye temizlik ekipleri kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle birlikte caddeler de sessizlik hakim oldu. Sarıkamışlılar yasağın ikinci gününde alınan kararlara tam anlamıyla uydu. - KARS

Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi

Koronavirüs, Sarıkamış, Polis, Kars, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıkamış'ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi - Son Dakika


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