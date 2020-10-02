Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çay ocakları ve kahvehaneler kapatıldı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu, ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.
Kararlar doğrultusunda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde hizmet veren çay ocakları ve kahvehaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Toplantı sonrası Kaymakam Koşal ve beraberindekiler, ilçede Kovid-19 denetimi yaparak vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:57 - Kaynak: AA
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