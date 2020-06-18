Son dakika haber... Sarıoğlan Belediye Başkanı Ayyıldırım, Hüseyin Akay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, tarım ve şeker sektörü, çiftçilerin talepleri ile Kayseri Şeker'in çalışmaları görüşüldü.

Belediye Başkanı Ayyıldırım, hayatı olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen çiftçilere destek vermeye devam ettikleri için Hüseyin Akay'a teşekkür etti.

Akay ise koronavirüs sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, "Kayseri Şeker bu süreçte üreticisine destek vermeyi artırarak devam etti. Sürdürülebilir tarım politikaları, gelecekteki hedefleri, toprakların korunması, sulama ve enerji faaliyetleri ile sözleşmeli hayvancılık konularında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.