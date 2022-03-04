Son dakika haber | Sarıyer'de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Sarıyer'de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

04.03.2022 16:05
Son dakika haber | Sarıyer'de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sarıyer'de 60 yaşındaki kadın 10 katlı binanın 8.katından yere düştü.

Sarıyer'de 60 yaşındaki kadın 10 katlı binanın 8.katından yere düştü. Yaşlı kadın hayatını kaybederken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, Sarıyer Ayazağa mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Emine Aygün henüz bilinmeyen sebepten dolayı 8. Katından aşağıya düştü. Durumu gören çevredekiler hemen sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aygün'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamazken polis konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
SARIYER'DE 10'UNCU KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ SARIYER'DE 10'UNCU KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Sarıyer, Ayazağa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sarıyer'de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Sarıyer'de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement