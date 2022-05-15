SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

15.05.2022 23:33

Sarıyer'de, yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

Sarıyer'de, yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ
SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ
SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ
SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ
YORUMLAR
500
Ağabeyini öldürdükten sonra 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti Ağabeyini öldürdükten sonra 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti

Hüseyin Arslan, Sarıyer, İntihar, Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel suları altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement