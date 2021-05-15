SARIYER'DE BOŞLUĞA DÜŞEN İŞÇİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

SARIYER'de asfalt çalışması yapan işçi, beş metreden yol ile ev arasında kalan boşluğa düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde dün sabah saat 8.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda asfalt çalışması yapan işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek beş metre yükseklikten yol ile ev arasında kalan boşluğa düştü. Arkadaşlarının boşluğa düştüğünü gören diğer işçiler, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağırdı. Düştüğü yerde hareket edemeyen işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İsminin Abdurrahman olduğu öğrenilen yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Mehmet Karakuş İşçi çukura düşmüş. İtfaiye ekibi gelmiş kurtarmış. Belinde ağrısı vardı. İşçi kendisindeydi. Sonra ambulans aldı götürdü dedi.