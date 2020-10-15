Son dakika haber! Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

Sarıyer'de denize düşen kadın, sahil güvenlik ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla Emirgan Sahili'ne gelen Sümeyye Özçelik, bir anda denize düştü.

Özçelik'in denize düştüğünü gören arkadaşı, Özçelik'in ardından suya atladı. Durumu gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, Özçelik'i kurtardı.

Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.