Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı

11.03.2022 01:06

SARIYER'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı.

SARIYER'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otobüslerin çarpışma anları güvenlik kamerasına  saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü.


Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
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Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı - Son Dakika
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