Son dakika haberi... Sarıyer'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Sarıyer'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de sabah saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada sürücülerden biri ağır yaralandı.

Olay saat 07.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kılıçpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 AC 5477 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 CPN 785 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda araçların kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşen kazada can kaybı yaşanmadı. 06 AC 5477 plakalı otomobilin sürücüsünün ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.