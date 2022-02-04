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Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu - Son Dakika

Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu

04.02.2022 02:46
Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu

Bir son dakika haberine göre Sarıyer'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi.

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi. Kavgada seken kurşunlardan biri, çöp atmak için evden çıkan Dilan Tekel'in (14) boynuna isabet etti. Başından vurulan Dilan T. Ağır yaralanırken ateş ettiği öne sürülen Özkan Ş. vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Çayrıbaşı Mahallesi Özfiliz Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken Özkan Ş. silahını çekerek diğer gruba ateş etti. Seken kurşunlardan biri o sırada çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan T.'nin boynuna isabet etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis

ve sağlık ekiplerine bildirdi. Boynundan isabet eden kurşunla ağır yaralanan Dilan Tekel Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı

Vatandaşlar olayda silah çektiği iddia edilen Özkan Ş.'yi linç etmek istedi

Yaşanan kavgada silah çektiği iddia edilen Özkan Ş.'yi vatandaşlar yaklaşık 2 kilometre kovalayarak Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta yakaladı. Polis ekipleri vatandaşların linç etmek istediği Özkan Ş.yi vatandaşların elinden elinden havaya ateş ederek alabildi. Polis ekiplerinin linç edilmekten son anda kurtardığı Özkan Ş. Yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan Tekel' in yakınları hastaneye akın etti

Açılan ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanan Dilan Tekel'in yakınları ve mahalle sakinleri hastaneye akın etti. Hastanede olası bi olayı engellemek için ise çevik kuvvet ekipleri hazır bulundu.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan diğer grubu arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu
Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu
Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu

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Sarıyer, Silah, Polis, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu başından vuruldu - Son Dakika
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