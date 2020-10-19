Müslim SARIYAR-Kaan ÜLKER/ SARIYER, Kilyos'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve restoranlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. İl jandarma ekiplerince Sarıyer Kilyos bölgesinde bugün yapılan kontrollerde; umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe restoran gibi yeme içme mekanlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişlerinin Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı. Jandarma ekipleri havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağını dikkate alarak fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uygulanması gerektiği ile kapalı alanlarda kalabalık bir şekilde toplanılmaması ve kapalı alanların sık sık havalandırılması konusunda hem vatandaşlara hem işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerince devriye müdahale araçlarından, "Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Birlikte başaracağız" şeklinde anonslar yapıldı. Denetimlerde; Jandarma Asayiş Timleri, Motorlu Jandarma Asayiş Timleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) görev aldı.