Son dakika haber! Sarıyer'de korsan kitap operasyonu - Son Dakika

SARIYER'de bir kitabevine yapılan baskında, gizli bölmeler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan bandrolsüz 845 ingilizce kitap ve 175 bandrolsüz CD ele geçirilirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri dün, korsan kitaba yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Sarıyer'de, bir kitabevinde korsan ürün satıldığı bilgisine ulaşıldı. Kitapevine yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, gizli bölmeler içinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan satışa hazır bandrolsüz 845 İngilizce kitap ve 175 adet CD olmak üzere toplam bin 20 adet korsan ürün ele geçirdi.

Operasyon sonucunda işyeri sahibi hakkında "5864 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

- İstanbul