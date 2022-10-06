Son Dakika | SARIYER'DE ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | SARIYER'DE ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ

06.10.2022 11:30

Son dakika haberleri... SARIYER'DE özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

SARIYER'DE özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Caddesi'nde bulunan 6 katlı özel öğrenci yurdunda kalan Maha İbrahim Omar (24) adlı öğrenci bilinmeyen nedenle saat 07.00 sıralarında çatı katından düştü. Çevredekiler, yurda ait bahçe duvarının demirlerinin üzerinde duran birini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Maha İbrahim Omar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi yurtta ve çevresinde incelemeler yaptı. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Omar'ın arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Somali, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | SARIYER'DE ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ - Son Dakika
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