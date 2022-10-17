Son dakika haberleri! Sarıyer'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı: Polisin kedi hassasiyeti dikkat çekti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sarıyer'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı: Polisin kedi hassasiyeti dikkat çekti

17.10.2022 12:09

Son dakika haberlerine göre Sarıyer'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı: Polisin kedi hassasiyeti dikkat çekti İstanbul Sarıyer'de sağlık ocağı önüne bırakılan bir çanta paniğe neden oldu.

Sarıyer'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı: Polisin kedi hassasiyeti dikkat çekti

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de sağlık ocağı önüne bırakılan bir çanta paniğe neden oldu. Olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmesiyle çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içi boş çıkarken kontrollü patlama öncesi çantanın yanına gelen kedi, polisin dikkati sonucu son anda kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da bulunan Sarıyer 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile sağlığı merkezi çalışanları aile sağlığı merkezinin önünde bulunan bankta bir çanta tespit etti. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Polis ekiplerinin kedi hassasiyeti

Bomba imha ekipleri şüpheli çantayı patlatmadan önce yolda başıboş gezen bir kediyi son anda fark etti. Kedinin uzaklaştırılmasının ardından, bankın üzerinde bulunan şüpheli çanta fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından çantada araştırma yapan ekipler çantanın boş olduğunu tespit etti.

Öte yandan çevredeki vatandaşların çalışmaları meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sarıyer'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı: Polisin kedi hassasiyeti dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sarıyer'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı: Polisin kedi hassasiyeti dikkat çekti - Son Dakika
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