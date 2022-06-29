Son dakika haberleri... Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

29.06.2022 16:49

Son dakika 3. sayfa haberi: Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı Sarıyer'de evinde tartıştığı Fatma Keke'yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Özer Ağaoğlu, 3 farklı suçtan müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de evinde tartıştığı Fatma Keke'yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Özer Ağaoğlu, 3 farklı suçtan müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de 26 Temmuz 2021'de evinde tartıştığı Fatma Keke'yi zorla alıkoyduğu ve darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Özer Ağaoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Özer Ağaoğlu ve müşteki Sadi Günay Keke hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki mütalaasına ek olarak sanık Ağaoğlu'nun 'yağma ve hırsızlık' suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

"Bu eşyaları hırsızlık amacıyla almadım"

Duruşmada esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Özer Ağaoğlu, "Ben zaten olay sonrasında kendimi ihbar ettim. Hırsızlık yapsam neden kendimi ihbar edeyim? Olayın etkisiyle eşyalarımı topladım. Fatma Keke'ye ait eşyaları aldım ancak ne amaçla aldığımı bilmiyorum. Olayın şokundaydım. Cüzdanı aldığım için maktule ait kredi kartı ve kimlik kartı çıkmış olabilir. Bu eşyaları da hırsızlık amacıyla almadım. Her şey sehpanın üzerindeydi. Kendi çantamı hazırladığımda onları da olayın şokuyla içine koymuşum. Hırsızlık amacım yoktu. Bu olay nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Ben bilerek ve isteyerek cinayet işlemedim. Eğer o evde bir kamera olsaydı benim hakkımda her şey ortaya çıkacaktı" dedi. Müşteki Sadi Günay Keke ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Ağaoğlu pişman olduğunu ve mahkemenin vereceği karara razı olduğunu söyledi.

Müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Özer Ağaoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığı ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis ve 'kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle hırsızlık' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Ağaoğlu'nu toplamda müebbet hapis ile 9,5 yıl hapis cezası çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu'nun 'kasten öldürme' ve 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Son dakika haber | Sarıyer'deki kadın cinayeti sanığına 3 suçtan müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası Son dakika haber | Sarıyer'deki kadın cinayeti sanığına 3 suçtan müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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