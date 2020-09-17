Öte yandan, adliyeye gelen Halil Sezai'nin elinin sargıda olması dikkat çekti. - İSTANBUL

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, dün Halil Sezai'nin mevcutlu (polis eşliğinde) şekilde adliyeye gelerek ifade vermesi talimatını vermişti.

Tuzla 'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai , avukatıyla birlikte polis eşliğinde adliyeye geldi. Sezai'nin savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Son Dakika › 3. Sayfa › Halil Sezai ifade vermek için adliyede - Son Dakika

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