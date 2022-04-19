Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis

19.04.2022 12:35
Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis

Son dakika haberlerine göre ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcının avukatı Ümit Gürkal Egemen, karara itiraz edeceklerini belirtti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celseye, Mehmet Önder Doğan katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın iddianamedeki şarkının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Duman, Pahalı ve Eh Baba isimli şarkılarında esrar içmeye özendirici sözlerin bulunduğu anlatıldı. Sanık Doğan'ın youtube kanalının yüksek takipçili olduğu, kliplerinin yüksek izlenme ve beğeni rakamları gözetildiğinde, sanığın çok sayıda insana ulaşarak uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirildiğinin sabit olduğunu belirterek zincirleme olarak  "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 6 yıl 2 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Avukat Ümit Gürkal Egemen ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Müvekkilimin iki tane Duman isimli şarkısı vardır. İddianamede sözü edilen Duman şarkısı YouTube'da yayınlanmamıştır. Kendi kanalından da kaldırmıştır. Ancak paylaşıldığı dönemde kopyalanıp üçüncü kişiler tarafından yayınlanmasına teknik olarak engel olamamaktadır. Söz konusu şarkı ayrıca hiçbir konserinde de bu şarkı seslendirilmemiştir. Söz konusu şarkı lisanslı bir şarkı olmayıp anonimdir ve o tarihlerde ünlü olmadığından eş, dost çevresinde paylaştığı şarkıdır. Her ne kadar suç genel kasıt ile işlense bile Anayasa'nın 26-27. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesi uyarınca özel olarak suç işlemek kastıyla hareket edilmediği hallerde düşünce sanat ve fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken eylemlerdir. Müvekkilime atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İYİ HALLE CEZA 4 YIL 2 AY HAPSE İNDİRİLDİMahkeme, sanığın sabit olan "Uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme" suçundan TCK'nin 190/2. maddesi uyarınca önce 5 yıl hapis cezası verdi. Sanık Mehmet Önder Doğan'ın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. Karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceği de kararda belirtildi.Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.

AVUKATI: İTİRAZLARIMIZ OLACAKDuruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Murda'nın avukatı Ümit Gürkal Egemen, "Anayasa'nın 26, 27, ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Maddesine göre sanatsal ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Müvekkilimin burada kimseyi aleni bir şekilde herhangi bir kötü alışkanlığa, bunun adı ne olursa olsun özendirme, bunun iyi olduğunu göstermek gibi eylemi hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir sanatçının da böyle bir eylemi olamaz zaten. Bir yorum farkının olduğunu düşünüyoruz. Kararı istinaf edeceğiz, itirazlarımız olacak. Üst mahkeme değerlendirdiği zaman sonucu göreceğiz" dedi.Avukat Egemen, "İddianame düzenlendikten sonra bir yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Bildiğiniz üzere müvekkilim Hollanda vatandaşı. Türk vatandaşı değil, burada ikametgahı yok. Biz de iddianame değerlendirildikten sonrasında, ifadesi alınıp yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiştik. Bu talebimiz kabul gördü. Bunun için duruşmalardan vareste tutuldu. Ondan dolayı bugün burada yoktu. Konserlerine devam edecek. Biraz önce de kendisiyle görüştüm. Yazın Türkiye'de konserleri var, adalete güvencemiz tamdır. Hukuki süreci takip edeceğiz" diye konuştu. Müvekkilinin iyi bir aile babası olduğunu belirten avukat Egemen, "Bunu da paylaşımlarından görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde kendisinin kötü bir alışkanlığı yok. Göz önünde bir insan, bütün gençlere ve topluma örnek olma gayreti içerisinde bir insan. Tabii ki şarkıların içerisinde bazı söylemler olabiliyor. Bu sadece benim müvekkilime ait olan bir şey değil. Bütün filmlerde dizilerde, bütün sanat eserlerinde bu ve bunun gibi şeyler oluyor. Hiçbir sanatçının insanları kötüye sevk etme niyetinin olduğunu inanmıyoruz, düşünmüyoruz ve onları tanıdığımız kadarıyla biliyoruz" dedi.

İDDİANAMEİddianamede, Hollandalı şarkıcı Murda lakabıyla tanınan Mehmet Önder Doğan'ın "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, şarkıcı Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şarkıcı Doğan, ara celsede duruşmaya çıkarak suçlamaları reddetmiş ve talebi üzerine hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.


Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis
YORUMLAR
500
Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:10 "Kargom nerede" sorusu önce tartışmaya, sonra şiddete dönüştü: Doktor müşteri, kargo çalışanlarına saldırdı
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 14:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement