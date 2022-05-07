Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki - Son Dakika
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Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki

07.05.2022 14:40

Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, ilçedeki fırıncıların zam yapılıncaya kadar somun ekmek üretmeme kararına tepki gösterdi.

Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, ilçedeki fırıncıların zam yapılıncaya kadar somun ekmek üretmeme kararına tepki gösterdi.

Çiçek, AA muhabirine, somun ekmek üretimi yapmayan fırıncı esnafını uyardıklarını söyledi.

Ekmek zammı kararının, ilgili birimlerin komisyonlarınca Bakanlığa sunulmasıyla alınabileceğini aktaran Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Şarkışla'daki fırıncı esnafımızdan istediğimiz, sağduyulu bir şekilde somun ekmek üretimini devam ettirmeleri. Kaymakamlık ve belediye ile fırıncılarımıza telkinlerde bulunduk. Ancak fırıncılarımız zarar ettiklerini beyan ederek somun ekmek üretimi yapmayacaklarını söyledi. Fırınlarda pide ekmeği çıkıyor ama somun ekmeği konusunda fırıncılarımız kati bir kararla üretmeyeceklerini beyan etti."

İlçede faaliyet gösteren fırıncılar 2,5 liradan satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatının 3 liraya yükseltilmesini talep ederek, bu ekmeğin üretimini durdurmuştu.

Bazı ilçe sakinleri, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un da desteğiyle kent merkezinden getirttikleri somun ekmekleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmıştı.

İlçedeki fırınlarda üretilmeye devam edilen 200 gram pide ekmeği 3 liradan satılıyor.

Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki
Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki
Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki
Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki - Son Dakika


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