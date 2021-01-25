Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

25.01.2021 13:14

Son dakika haberleri: - Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı Pazardan toplanan bitkisel atıklar yaban hayvanlarına yem oldu Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.

- Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

Pazardan toplanan bitkisel atıklar yaban hayvanlarına yem oldu

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün ortak projesi kapsamında ilçe pazarından toplanan 500 kilogram bitkisel atık, zorlu doğa şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına bırakıldı.

Saruhanlı Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık arazilere 500 kilogram yiyecek bıraktı.

Saruhanlı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün birlikte hazırladığı proje kapsamında ilçedeki pazaryerinden toplanan yiyecekler, Saruhanlı Belediyesine ait araca yüklenerek Aydınlar Mahallesindeki yılkı atlarının yaşadığı Tepegöl mevkisine götürüldü.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in de yer aldığı çalışma kapsamında 500 kilogram bitkisel pazar artığı, yaban hayvanlarının yemesi için araziye bırakıldı.

Başkan Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ifade etti.

Bunun üzerine yılkı atlarının yaşadığı Çaltepe, Aydınlar ve Şatırlar mahallelerinin dağlık yerleri ile Tepegöl mevkisine yiyecek bırakmaya karar verdiklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Biz Saruhanlı Belediyesi olarak sorumluluk alanımızdaki can dostlarımız olan hayvanların bakımı, yemesi ve içmelerinden de sorumluyuz. Bu aynı zamanda bir insanlık görevidir. Yöremizde çok sayıda yılkı atları var. Onların aç kalmasına gönlümüz asla razı olmaz. Bu bakımdan doğadaki yaban hayvanları için yarım ton yiyecek bıraktık. Belirli dönemlerde bu uygulaya devam edeceğiz."

Doğaya yiyecek bırakma uygulamasında Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arguz ile Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Erdoğan ve diğer görevliler de yer aldı.

Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


Son Dakika

Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi
Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı         
13:34
10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu 10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu         
13:16
Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor         
12:40
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu         
11:22
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti         
10:25
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 13:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei