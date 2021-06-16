Üye Girişi
Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı

16.06.2021 08:56
Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı, System.String[]

Son dakika haberler... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hacırahmanlı Mahallesi Akhisar-Saruhanlı kara yolunda İ.Ö'nün (27) kullandığı otomobil, Saruhanlı istikametinde seyir halindeyken tali yoldan anayola çıkan N.D (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan İ.Ö, ilk olarak Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı
Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Hacırahmanlı, Saruhanlı, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanında sürpriz isim! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor 09:44 Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanında sürpriz isim! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Bu arsızların tapeleri var 09:18 Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Bu arsızların tapeleri var Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu 09:10 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu
5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak 07:52 5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz 07:18 Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı 23:48 Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti 22:09 Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı 22:03 Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
09:50 Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi
09:43 Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanında sürpriz isim! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor
09:41 Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var! Bilim Kurulu bugün toplanacak
09:14 200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun
09:10 Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın
09:09 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu
08:47 Aşı kuyruğunu görüntüleyen gazetecilere, güvenlik görevlisi saldırdı
08:16 Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi
08:03 Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı! Kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı
07:52 5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var! Bilim Kurulu bugün toplanacak Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var! Bilim Kurulu bugün toplanacak         
09:42
200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun 200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun         
09:15
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok         
07:35
Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu         
00:41
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi         
22:05
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı         
21:41
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 10:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement