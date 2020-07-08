Son dakika haber! Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı - Son Dakika

Son dakika haber! Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı

Gelen son dakika haberine göre Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı Bilgisayar hırsızı baltayı taşa vurdu, karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Antalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için getirdiği bilgisayarcı, bilgisayarını çaldığı kişinin tanıdığı çıktı.

Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı

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Bilgisayar hırsızı baltayı taşa vurdu, karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı

ANTALYA - Antalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için getirdiği bilgisayarcı, bilgisayarını çaldığı kişinin tanıdığı çıktı. Şüphelilerin bilgisayarın şifresini bilmedikleri için hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görüp şüphelenen gencin İhbarı üzerine işyerine gelen polisler, çalıntı bilgisayarı satmaya çalışan 2 kişiye suçüstü yaptı. Çaldığı dizüstü bilgisayarı Aşağı Pazarcı Mahallesindeki bir evden çaldığını itiraf eden Yılmaz P. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişi Bilgisayar tamiri ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren işyerine gelerek dizüstü bilgisayarlarını satmak istediklerini söyledi. Gençlerden bir tanesi işyerinin girişinde beklerken birisi elinde içerisinde dizüstü bilgisayar bulunan poşetle içeri girdi. O anda işyeri sahibinin yakını olan genç, dizüstü bilgisayarı kontrol ettikten sonra açmak için şifresini sordu. Bilgisayarı getiren kişinin söylediği 2 şifre de yanlış çıktı. Bilgisayarı getiren kişinin şifreyi bilmemesinden şüphelenen genç, bilgisayarın hard diskini bir başka bilgisayara bağlamak suretiyle bilgisayarı açtığında kendi amcasıyla, amcasının öğretmen olan bir arkadaşının fotoğraflarıyla karşılaştı. Amcasını arayan genç, amcasının arkadaşının bilgisayarının gece çalındığını öğrendikten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa bir süre sonra bilgisayarcıya gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri gençleri gözaltına alırken dizüstü bilgisayara el koydu.

Cumhuriyet polis Karakoluna götürülen şüphelilerden Yılmaz P., bilgisayarı kendisinin çaldığını itiraf etti. Cumhuriyet karakolundaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yılmaz P. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

"Şifreyi bilemeyince şüpphelendim"

Bilgisayar hırsızının yakalanmasını sağlayan Buğra Avcı isimli genç, eniştesinin işyerine gelen 2 kişinin ellerindeki poşette bulunan dizüstü bilgisayarı satmak istediğini belirterek "Gençlerden bir tanesi içeri girerken diğeri kapının önünde bekledi. İçeri giren şahıs, bilgisayarın şifresini sorduğumda 2 kez söylemesine rağmen şifreyi bilemedi. Bilgisayarı önce kuzeni ardından da kardeşiyle kullandığını, onların şifreyi değiştirmiş olabileceğini belirterek şifreyi kırmamızı istedi. Bende şifreyi kırmak bahanesiyle bilgisayarı arka tarafa götürdüm, Başka bir bilgisayarda hard diskini açtığımda bilgisayarın amcamın arkadaşı olan aynı zamanda dersaneden hocam olan Nuri Yiğit'e ait olduğunu gördüm. Bilgisayarda Nuri hoca ile amcamın gençlik fotoğrafları da bulunuyordu. Hemen amcamı arayıp durumu netleştirdim. Ardından da polise haber verdim" dedi.

Bilgisayar, Antalya, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı - Son Dakika
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