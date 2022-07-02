Son dakika haber: Satır ve kurusıkı tabancayla polislere saldıran uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Satır ve kurusıkı tabancayla polislere saldıran uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

02.07.2022 22:17
Son dakika haber: Satır ve kurusıkı tabancayla polislere saldıran uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak isterken, ekiplere satır ve kurusıkı tabancayla saldıran M.T. (23), tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak isterken, ekiplere satır ve kurusıkı tabancayla saldıran M.T. (23), tutuklandı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Narkotik polisleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.T.'nin bir araç içerisinde olduğunu tespit etti. Polis, M.T.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçtan inerek belindeki kurusıkı tabancayı polise doğrultan, bir yandan da diğer elinde tuttuğu satırla ekiplere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan M.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 5.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Satır ve kurusıkı tabancayla polislere saldıran uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 22:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Satır ve kurusıkı tabancayla polislere saldıran uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement