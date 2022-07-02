Son dakika haber: Satır ve kurusıkı tabancayla polislere saldıran uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak isterken, ekiplere satır ve kurusıkı tabancayla saldıran M.T. (23), tutuklandı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Narkotik polisleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.T.'nin bir araç içerisinde olduğunu tespit etti. Polis, M.T.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçtan inerek belindeki kurusıkı tabancayı polise doğrultan, bir yandan da diğer elinde tuttuğu satırla ekiplere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan M.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 5.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.