Son dakika haber: SAÜ'lü Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri donanımlı bir şekilde mezun oluyor - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, seramik ve çömleği yaparak öğreniyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Buket Acartürk, AA muhabirine, mezun olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ve mesleki anlamda öğrencilere yardımcı olduklarını söyledi.

Üniversitede 4 yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda artistik ve endüstriyel alanda donanımlı bireyler olarak yetiştiğini ifade eden Acartürk, "Seramik ve cam bölümü mezunları, gelişen teknolojiye uygun, donanımlı bireyler olarak gerek endüstriyel alanda fabrikalarda tasarımcı ve idareci, gerek sanatsal alanda sanat atölyelerinde gerekse akademide eğitmen olarak istihdam olanaklarını sahip oluyorlar." diye konuştu.

Acartürk, bölüm öğrencilerinin çok ciddi bir iş deneyimine de sahip olarak mezun olduklarını, o yüzden işsiz kalma ihtimali olmayan bir bölüm olduğunu kaydetti.

Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşegül Şahin Korkmaz da "Geçmişten günümüze binlerce yıldır kıymetli bir şekillendirme yöntemi ve birçok sanatçı da çömlekçi, tornasındaki şekillendirme yöntemiyle kendini ifade edebiliyor. Okuldan mezun olan öğrencilerimiz sektörde çok rahat iş bulabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Seramik bölümü 3. sınıf öğrencisi Yağmur Petek Burak, "Hepimiz seramik tasarımlar ve o seramik tasarımların modelleri, kalıpları ve üretim süreçlerini öğreniyoruz. Buradan mezun olduktan sonra çalışma alanlarımız seramik sektöründe çok geniş." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Seçkin Muti, "Burada ilk olarak tornada çömlek yapmayı öğreniyoruz. Kupalar yapıyoruz kupaların üzerine motifler işliyoruz, çanak çömlek yapıyoruz, vazo yapıyoruz hocalarımızla birlikte burada yaparak öğreniyoruz." dedi.