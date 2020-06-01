Son dakika haber! SAÜ yerli ve milli batarya üretecek - Son Dakika

Son dakika haber! SAÜ yerli ve milli batarya üretecek

Gelen son dakika haberine göre Sakarya Üniversitesi (SAÜ), insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek bataryaları yerli ve milli imkanlarla üretecek

Son dakika haber! SAÜ yerli ve milli batarya üretecek, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek bataryaları yerli ve milli imkanlarla üretecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 programı kapsamında SAÜ koordinatörlüğünde sunulan "Yerleşik Uygulamalar için Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip Lityum Sülfür Bataryalar" başlıklı proje, AB tarafından desteklenmeye değer bulundu.
Enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişmesini hedefleyen projeyle enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın da azaltılması amaçlanıyor.
Proje, SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Mahmud Tokur'un koordinatörlüğünde yürütülecek. Çalışma, AB'nin bu alanda ayırdığı 22,5 milyon avro bütçe içerisinden 980 bin avro ile desteklenmeye hak kazandı.
Proje konsorsiyumunda Norveç'ten "Graphene Batteries" ve Finlandiya'dan "Pulsedeon" şirketlerine yer verilirken, Dr. Mahmud Tokur da destek alan en genç koordinatör olarak yer aldı.
Projede SAÜ'den Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya araştırmacı, Abdulkadir Kızılaslan ise yardımcı araştırmacı olarak görev aldı.
Yerli otomobilde de kullanılabilecek
Proje, "ERA-Net Smart Energy Systems" programı kapsamında 18 ülkeden 300'den fazla kuruluşun başvurduğu çağrıdan olumlu cevap alarak desteklenmeye hak kazandı.
Proje kapsamında İHA'ların enerji depolama sistemlerinde uygulama potansiyeli olabilecek, son derece stratejik öneme sahip yüksek enerji yoğunluklu lityum-sülfür bataryalar üretilecek.
"SAÜ'deki batarya altyapısı dünyada sayılı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Mahmud Tokur, projeyle üretilecek bataryaların elektrikli araçlar, elektrikli feribotlar ve sabit depolama sistemleri dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanı olduğunu belirterek, yerli otomobil TOGG'a temel oluşturabilecek milli araç batarya sistemlerinin yerli olarak geliştirilip üretilmesi için önemli bir birikim oluşturulacağını kaydetti.
Projeyle mevcut lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğundan 1,5 kat daha fazla enerji yoğunluğu elde edilmesi beklendiğine işaret eden Tokur, "Lityum-iyon bataryaların bazı güvenlik risklerini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda lityum-iyon bataryaların çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda oluşan dezavantajlarını da ortadan kaldırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Tokur, SAÜ'nün Türkiye'de batarya alanında en geniş altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu noktada dünyada da sayılı üniversitelerden birisiyiz. Türkiye'nin en önde gelen ileri kabiliyetlerle donatılmış SAÜ Enerji Depolama Laboratuvar altyapısıyla SAÜ bilim insanları olarak ülkemiz kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamayı, aynı zamanda da enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı amaçlıyoruz. Teknolojiyi takip eden değil, üreten ve takip edilen bir konumda olma yolunda da projemiz ülkemize büyük avantaj sağlayacak."

Sakarya Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 04:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! SAÜ yerli ve milli batarya üretecek - Son Dakika Ekonomi

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