Son dakika haber: 'Savaş çıksa bir şey olmaz' deniyordu, kadın kuaförleri de zor durumda

Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, korona virüsünden kadın kuaförlerinin de olumsuz etkilendiğini belirterek, odaya kayıtlı çeşitli sektörlerdeki bin esnaftan yaklaşık yüzde 15'inin kepenk kapattığını açıkladı.

Korona virüsü etkisi her sektörde görülmeye devam ediyor. 'Kadınların savaş çıksa bile güzelliğinden ödün vermeyeceği' düşüncesi de pandemi ile birlikte hayal oldu. Kadın kuaförlerinin işlerinin yarıdan daha fazla düştüğüne değinen Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, odaya kayıtlı sektörlerdeki bin esnaftan yaklaşık yüzde 15'inin kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

"Kadın kuaförlerinin işleri yarıdan fazla düştü"

İşlerin oldukça fazla düştüğünü dile getiren Savaş Kiraz, "Korona virüsü sürecinden kadın kuaförleri de çok etkilendi. 'Savaş çıksa kozmetik sektörü etkilenmez' sözü eskiden geçerliymiş. Kadınlar her ne kadar güzelliğinden kısmazsa bile artık cepte güzelleşmeye harcayacak para kalmadığı için kuaförlerden kısmak zorunda kaldılar. Güzellik uzmanlarımız ve kuaförlerimiz 4 tezgahı varsa 2 tezgah çalışmak zorundular. Zaten tezgah aralarında 1 metre boşluk var ama bu uygulama yine devam ediyor. Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz ama sigorta, vergi, kira, elektrik ve su gibi diğer masrafları tam ödemek zorunda kalıyoruz. İşlerimiz zaten yarıdan fazla düştü. Bir de müşteri gelse bile tam kapasite çalışamadığımız için yüzde 50 müşteri kaybımız var. 4 kişi gelse 2 kişi ile ilgilenebiliyoruz. Pandemi sürecinde temel tüketim maddelerinin satışında artış olabilir ama bizim gibi temel tüketim maddeleri olmayan alanlarda ciddi iş kaybı yaşandı" dedi.

"Odaya kayıtlı esnaflardan yüzde 15'i kepenk kapattı"

Esnafa daha çok destek çıkılması gerektiğini vurgulayan Kiraz, şunları söyledi:

"Bu süreçte bayan kuaförlerinde kepenk kapatmalar yaşandı. Yan yana yolculuk yapılmasına izin verilirken, aralarında 1 metreden fazla mesafe olan tezgahlarda yan yana çalışamıyoruz. Bizim odamıza kayıt bin civarında esnaf var. Bunların içerisinde kuaför, güzellik salonları, çocuk yuvaları, masaj salonları ve halı sahalar gibi sektörler de bize bağlı. Bizim camiada yüzde 15 oranında bir kepenk kapatma yaşandı. Bu da yaklaşık olarak 150 esnafın kepenk kapatması anlamına geliyor." - SAMSUN