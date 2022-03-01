Son dakika haber! Savaş mağdurlarının Ukrayna'dan ayrılışı sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Savaş mağdurlarının Ukrayna'dan ayrılışı sürüyor

01.03.2022 06:43

Son dakika gündem haberine göre Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık, Siret Sınır Kapısı'ndan çıkarak ülkeden ayrıldı.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık, Siret Sınır Kapısı'ndan çıkarak ülkeden ayrıldı.

Otobüslerle Romanya'nın farklı noktalarına gidecek savaş mağdurları, daha sonra çeşitli ülkelere dağılacak.

Ukrayna'ya üniversite eğitimine gelen ancak yaşadığı korku nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kaldığını söyleyen Tunuslu öğrenci Shakrun Umeym, "Aslında bulunduğum bölge güvenliydi. Ancak dün silah sesleri duydum ve hemen ayrıldım. Kendimi çok stresli hissettim, gerçekten çok üzücü ve korkunçtu. İnternetin gitmesi ve tüm iletişimin imkansız hale gelmesi en korkutucu şeydi benim için." dedi.

Çok sayıda gönüllü, sınırı geçenlere üşümemeleri için sıcak içecek ikram edip battaniye dağıttı.

Romanya'nın sınır ilçesi Siret'te yaşayan ve sınırı geçenlere yardım etmeye gönüllü geldiğini belirten Stoyan Vlad, "İnsanlara ısınmaları için çay dağıtıyoruz. Ayrıca yemek de var, battaniye de veriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için çok sayıda otobüsün de sınır kapısında beklediği görüldü.

Otobüslerin Ukrayna'daki Türkler için hazır beklediğini söyleyen şoför Özcan Çetin, "En az 100 otobüs Ukrayna'ya giriş yaptı. 300 kilometre giden arkadaşımız var. Hepsi vatandaşlarımızı almaya gitti. 100 kişilik bir grup var. 700 kilometre uzaktan gelecek olanları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Savaş mağdurlarının Ukrayna'dan ayrılışı sürüyor
Son dakika haber! Savaş mağdurlarının Ukrayna'dan ayrılışı sürüyor
Son dakika haber! Savaş mağdurlarının Ukrayna'dan ayrılışı sürüyor

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Ukrayna, Romanya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Savaş mağdurlarının Ukrayna'dan ayrılışı sürüyor - Son Dakika


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